Murales e fiaccolata per Francesco Pio, ucciso agli chalet di Mergellina

Murales alla memoria di Francesco Pio Maimone, a piazza San Giorgio, a Pianura, ad un mese dall'omicidio avvenuto davanti agli chalet di Mergellina. Oltre a parenti, amici e residenti era presente alla fiaccolata anche il figlio di Mario Merola, Francesco.

Il 18enne è stato ucciso per errore da un proiettile vagante mentre stava trascorrendo la serata sul lungomare di Napoli, dopo aver terminato il suo turno di lavoro in pizzeria. Vani i soccorsi, il giovane, residente a Pianura, è deceduto all'ospedale Pellegrini della Pignasecca per le gravi ferite riportate.

Per l'omicidio è in cella Francesco Pio Valda, che avrebbe esploso i colpi di arma da fuoco dopo una discussione animata con alcuni giovani.