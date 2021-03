Murales e altarini: a Napoli una 40ina sono dedicati alla camorra

Emerge un dato inquietante dalla ricognizione richiesta dalla procura di Napoli alle forze dell'ordine cittadine sui murales e gli altarini. Secondo una prima valutazione sarebbero circa un 40ina quelli riconducibili alla criminalità organizzata. Dedicati a persone uccise piuttosto che morte di cause naturali, hanno l'obiettivo di celebrare persone di diretta espressione dei clan cittadini o comunque legate agli ambienti criminali. I dati sono stati presentati nel corso della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura all'esito del quale è stata disposta un'azione complessiva di rimozione. La simbologia utilizzata per la realizzazione di questi altarini o murales ha una chiara matrice camorristica e ha spinto le forze dell'ordine a segnalarli alla procura. Le informazioni sono state portate al tavolo facendo maturare la necessità di dare un segnale importante.

I casi di Ugo Russo e Luigi Caiafa

Tra questi non ci sarebbe quello di Ugo Russo che secondo gli investigatori non risponderebbe a questo tipo di profilo. Nonostante la delicatezza delle indagini, tuttora in corso su un fatto gravissimo, non c'è alcuna correlazione tra la realizzazione del murales e gli ambienti criminali. Le stesse frasi utilizzate rivendicano solo il desiderio della famiglia e della comunità di conoscere la verità sulle circostanze in cui ha trovato la morte il 15enne. Valutazione, per esempio, diversa rispetto a quello realizzato, e poi rimosso, per Luigi Caiafa su cui grava il contesto familiare e i precedenti del padre del ragazzo defunto. In linea generale, gli investigatori hanno scoperto numerosi esempi di omaggi fatti a membri della criminalità organizzata che, anche se mai segnalati dalla cronaca giornaliera, destano grande preoccupazione come simbolo di controllo criminale del territorio.