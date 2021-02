Murale Ugo Russo: il Tar blocca la cancellazione

L'ordinanza del Comune di Napoli emanata per la cancellazione del murales dedicato a Ugo Russo, il 15enne ucciso nel corso di una rapina da un carabiniere il 29 febbraio dell'anno scorso, è stata sospesa dal Tar della Campania. I giudici hanno accolto il ricorso e sospeso il provvedimento comunale fino all'udienza che si terrà il 7 aprile.

La decisione del Tar è stata notificata agli uffici comunali competenti. "E' una decisione attesa e anche normale - sottolinea una nota del Comitato 'Verita' e giustizia per Ugo Russo' - visto che si tratta della cancellazione irrimediabile di un'opera, una decisione che in ogni caso dimostra che i motivi del ricorso sono fondati, cosa di cui siamo assolutamente convinti".

"Mio figlio ha sbagliato. Vogliamo solo sapere se doveva essere ammazato in quel modo. Dopo un anno siamo ancora qui a dire le stesse cose", ha detto il papà del 15enne Vincenzo.qualche giorno fa, in occasione della presentazione della manifestazione di domani.

"Non facciamo nessuna opposizione"

"Se il murale fosse stato un inno alla malavita non l'avremmo fatto scrivendo 'verità e giustizia'. Quel murale ha fatto passare mio figlio in secondo piano. Il murale è fatto per gridare il nostro dolore e per i ragazzi di Napoli. Se il Comune deciderà di rimuovere il murale noi non facciamo nessuna opposizione", ha continuato

Poi, sulla rimozione del murale dedicato a Caiafa: "Cosa devo pensare? E' una violenza sociale. Hanno fatto questa cosa alle 7 del mattino, senza avvisare nessuno, neanche la famiglia. Non diamo un altro dolore a questi ragazzi. Però vedo che più siamo schiacciati e più ci vogliono schiacciare".