Murale dedicato a Noemi imbrattato, la Napoli Servizi rimuove le scritte

Gli addetti di Napoli Servizi, su indicazione del Comune di Napoli e della IV Municipalità cittadina, stanno provvedendo da questa mattina a rimuovere le scritte sul murale dedicato alla piccola Noemi in piazza Nazionale.

Nei giorni scorsi, proprio sull'opera dedicata alla bambina rimasta gravemente ferita in un agguato di camorra nel maggio 2019, erano comparse scritte e disegni osceni.

La madre della piccola, la signora Tania, in un post sui social aveva espresso tutta la sua indignazione per l'accaduto: "Non ci fermate nel nostro impegno alla legalità. Siete la vergogna di Napoli!", le parole decise della donna.

"Siamo qui, in piazza Nazionale, per rimuovere i segni della violenza sul murale della piccola Noemi. La Municipalità, col sostegno del Comune, è pronta a tutte le iniziative per il ripristino della legalità. Rinnovo ancora il mio abbraccio a Noemi e alla sua famiglia. Possono sempre contare sulle istituzioni della città di Napoli. Ci siamo", scrive su Facebook la presidente della IV Municipalità di Napoli Maria Caniglia.