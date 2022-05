Frasi razziste contro il murale di Jorit, si fa avanti l'autore: "Era una goliardata"

Aveva lanciato l'hashtag "#noallanegrasulbuchner", e invitato a costituire "il comitato per la vandalizzazione di questo vergognoso murale". Si è fatto avanti lo studente del liceo Buchner di Ischia, autore di un vergognoso post - nella chat della scuola - contro Jorit e l'opera che lo street artist stava ultimando sulla parete esterna dell'istituto.

Il ragazzo, un 17enne, si è autodenunciato pubblicamente ed ha chiesto scusa. È peraltro un rappresentante d'istituto della scuola ed ha confessato la cosa nel corso di un convegno tenutosi nel liceo, alla presenza della preside e del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.

Un gesto goliardico secondo il ragazzo, le cui scuse non sono state però accettate da Jorit. Nel pomeriggio il 17enne è stato convocato dal consiglio di classe e di Istituto.

"Con le mie opere cerco di parlare di giustizia sociale, fine dei privilegi e pari opportunità per tutti - aveva commentato Jorit a proposito delle frasi razziste contro la donna africana che aveva raffigurato - ma mi rendo conto che una parte del mondo è rimasta ancora al colore della pelle come discriminante. Il post che pubblico è comparso in una chat degli studenti e, fortunatamente, non siamo negli Usa, dove proprio questo lunedì, a Buffalo, un ragazzo di 18 anni, Payton S. Gendron, ha ammazzato 10 afroamericani solo perché neri. Il tutto è stato trasmesso in streaming su una popolare piattaforma video, commentando a suon di stereotipi razzisti contro gli afroamericani".