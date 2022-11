Muraglione crollato sulla strada per Citara, la denuncia: "Inascoltato l'appello di mio papà 5 anni fa"

“Quel costone avrebbe bisogno di una messa in sicurezza stabile e duratura. I lavori di sostegno al costone in corso d’opera, avrebbero dovuto prevedere la realizzazione di piloni di cemento armato da ancorare adeguatamente al sottosuolo e sui quali edificare il muro di sostegno. E invece da quello che abbiamo appreso, questo non avviene. Per cui il problema, nonostante i lavori in corso, non sarà risolto definitivamente e il mare continuerà a scavare sotto e a mettere in pericolo il tratto di strada sovrastante”. Risalgono a quasi cinque anni fa queste dichiarazioni del compianto Domenico Savio, all’epoca Consigliere comunale di opposizione a Forio, che dopo averlo fatto nei mesi precedenti durante il civico consesso, racconta a NapoliToday il giornalista Gennaro Savio, riguardo le modalità in cui si stava realizzando il muraglione che avrebbe dovuto mettere in sicurezza parte del costone che costeggia via Giovanni Mazzella.

"Un grido d’allarme completamente ignorato, visto che dopo 5 anni quel muraglione è crollato a mare. Il tempo, come sempre, ancora una volta ha dato ragione a mio Padre. Il costone di via Giovanni Mazzella è praticamente tutto franoso e pericoloso lungo tutto il tratto che dall’incrocio con Forio centro porta alla Baia di Citara con la strada sempre a rischio chiusura come avvenuto temporaneamente martedì scorso e altre volte negli anni addietro", denuncia Savio.