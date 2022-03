Tragedia durante una festa: uomo muore soffocato dalla mozzarella

Tragedia ieri sera in un ristorante di Casoria dove un uomo è morto durante una festa. La persona, un 58enne, è stato colto da un malore improvviso mentre era riunito con altri per una festa di laurea. Ad ucciderlo sarebbe stato un boccone di mozzarella che l'avrebbe soffocato. L'ostruzione alle vie respiratorie gli è stata fatale e neanche i soccorsi immediati sono serviti per salvarlo.

Il 118 giunto sul posto, infatti, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri che hanno ascoltato alcuni presenti. Dolore e sgomento per quanti erano alla festa e che hanno vissuto una morte così orribile e improvvisa.