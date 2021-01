Muore schiacciato dal trattore: addio a Gerardo Cimmino

Lutto a Villaricca per la tragica morte di Gerardo Cimmino. La tragedia è avvenuta ieri nelle campagne di Sessa Aurunca, come riporta CasertaNews. L'uomo, imprenditore agricolo di 63 anni, è rimasto vittima di un incidente con il proprio trattore. Il 63enne era a bordo del pesante mezzo quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato ed ha perso la vita. Sul posto sono giunti i medici del 118 e le forze dell'ordine, ma i soccorsi sono stati inutili: il corpo dell'uomo era già privo di vita.