Muore sotto la doccia folgorato da una scarica elettrica

Marco Chiantese, puteolano di 35 anni, è stato folgorato da una scarica elettrica nel bagno dell'appartamento che divideva con la compagna a Baia Verde, mentre stava facendo la doccia. L'uomo si era trasferito da pochi giorni nel casertano.

Vani i soccorsi del 118 per tentare di salvargli la vita, per Marco non c'è stato niente da fare, visto che è morto sul colpo.

I carabinieri indagano per stabilire le cause dell'incidente. L'appartamento e la salma di Chiantese sono stati sequestrati. Già nel giorno precedente a quello della tragedia il 35enne aveva avvertito una scossa elettrica venendo salvato dalla fidanzata. I familiari di Chiantese, difesi dall'avvocato Maurizio Noviello, sperano che si possa fare chiarezza in una indagine che allo stato attuale è contro "persone da identificare".

"Eri, sei e sarai per sempre l'amore della mia vita. Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te, senza i tuoi " buongiorno amore mio ", senza le tue chiamate, la tua dolcezza infinita che mi faceva sentire una principessa, i tuoi baci, le tue carezze, il tuo chiamarmi " cucciola cucciola " e il tuo calore in un abbraccio. TI AMO amore mio, io e te sempre insieme. Sarai la mia stella di giorno e di notte", scrive su Facebook Claudia, la compagna di Marco.

