Tragedia, muore bimbo di soli otto mesi

Lutto al Rione Gescal di Nola dove un neonato di soli 8 mesi è morto per cause in via di accertamento. Secondo quanto trapela il bimbo viveva assieme ai suoi familiari con i genitori in una palestra abusiva. Tre dei suoi fratelli erano stati affidati ai servizi sociali del comune di Nola.

Tante le segnalazioni inviate ai servizi sociali del comune in questi mesi per segnalare la situazione di precarietà in cui versava questa famiglia, fino all'odierno tragico epilogo. Ignoti al momento i motivi del decesso del neonato.