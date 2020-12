Muore bimba di 29 mesi, era denutrita: indaga la Procura

Una bimba di soli 29 giorni, nata a Castellammare di Stabia e residente ad Angri, è morta. Era stata ricoverata giovedì scorso d’urgenza presso il reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Umberto I, per un arresto cardiaco. I medici, intervenuti per stabilizzarla, si erano insospettiti per le sue condizioni di salute: alla nascita, infatti, la neonata pesava 3 chili e 200 grammi, mentre al momento del ricovero soltanto 800 grammi. Era in evidente stato di malnutrizione, come riporta SalernoToday.

Indagini

La madre avrebbe riferito al personale sanitario che la figlia, dal giorno primo del ricovero, non voleva mangiare: l’avrebbe messa più volte al seno senza alcun risultato. Una tesi, questa, che sarebbe stata confermata anche dal marito. I militari dell’Arma, che indagano su eventuali inadempienze da parte dei genitori, hanno già sequestrato la cartella clinica e la salma. Ora si attende l’esito dell’autopsia, disposta dalla Procura di Nocera Inferiore, per capire le reali cause del decesso della piccola e le eventuali responsabilità.