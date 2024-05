Denys muore in un tragico incidente, lavorava con Errico Porzio: il dolore del noto pizzaiolo

Il giovane Denys Hrodetskyy ha perso la vita in un tragico incidente la scorsa notte. Denys lavorava presso la pizzeria di Errico Porzio a Caserta, ma il dolore per la sua tragica e prematura scomparsa ha toccato anche Napoli. Proprio Errico Porzio, infatti, nel dare la triste notizia, ha pubblicato sul proprio profilo social un toccante messaggio.

"Il valore della vita è qualcosa di inestimabile motivo percui quando il destino crudele te la porta via resterà sempre un dolore diverso. La scorsa notte un nostro giovane collaboratore della sede di Caserta ha perso la vita in un tragico incidente. Non ci sono parole per esprimere il nostro stato d'animo, vogliamo solo essere vicini alla famiglia di Denys Hrodetskyy il più possibile. In segno di lutto i nostri canali social resteranno inattivi nelle giornate di oggi e domani", ha scritto Porzio.