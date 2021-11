Muore in ospedale dopo il parto: dramma per una 40enne

Muore dopo il parto in ospedale per le complicazioni di un’emorragia. Si indaga dopo il decesso di una mamma di Ischia, morta nella notte tra martedi e mercoledi presso l’Ospedale La Schiana di Pozzuoli. La neo mamma, come riporta IlDispariQuotidiano, aveva 40 anni ed era origini marocchine.

La donna deceduta all’Ospedale Santa Maria delle Grazie, era stata trasferita d’urgenza dopo il ricovero presso l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Dopo alcune complicanze, a Pozzuoli i medici hanno assistito il parto naturale e praticato successivamente una isterectomia ma non c’è stato nulla da fare.

Un problema emocoaugulativo fatale, a quanto pare legato a rilevate compromissioni dei tessuti del collo dell’utero. Il neonato sta bene, ma è ancora ricoverato per motivi precauzionali nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.