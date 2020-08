Muore bimbo di 5 anni per un grave incidente domestico, donati gli organi: salverà quattro bambini

Un bimbo di 5 anni è morto nei giorni scorsi a causa di un grave incidente domestico mentre era in vacanza in Campania. I genitori, entrambi infermieri di origine campana che risiedono in Toscana, lo hanno trasportato, con la speranza di salvargli la vita, all'ospedale pediatrico Santobono, ma invano.

La madre e il padre del bambino hanno scelto di donare i suoi organi per dare speranza ad altri quattro bimbi. L'equipe di rianimazione dell'ospedale pediatrico ha collaborato con il Centro nazionale trapianti per prelevare le cornee, il fegato, i reni e il cuore, che hanno permesso ad altri bambini di continuare a vivere.

Gesto d'amore

"La morte di un bambino è un dramma immenso per la famiglia, per i suoi cari e per l'intera comunità", dichiara Anna Maria Minicucci, commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon. "La scelta di donare gli organi è un grande gesto di amore e generosità che regala speranza. Ringrazio la mamma e il papà del piccolo per il gesto generoso di cui si sono resi protagonisti ed esprimo loro la vicinanza mia e di tutte le donne e gli uomini in servizio al Santobono e al Pausilipon".