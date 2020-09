Multe contestate nelle ztl del centro di Napoli: il chiarimento del comune

Diverse decine le lamentele di cittadini sanzionati per infrazioni al codice della strada elevate negli orari nei quali le zone a traffico limitato si trasformano in aree pedonali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comune di Napoli ha pubblicato una nota per spiegare la propria posizione a coloro che si sentono danneggiati: "Si tratta della Delibera di Giunta Comunale n°169 del 29.05.2020 firmata dagli Assessori competenti e da tutti i Direttori delle Municipalità coinvolte. Giovedì 10 settembre in un'apposita riunione, convocata dal Vice Sindaco con delega alla Mobilità Enrico Panini, sono stati analizzati i dati relativi ai veicoli che hanno utilizzato le procedure rese disponibili sul sito istituzionale per la registrazione automatica dei motoveicoli e sono state definite ulteriori procedure automatizzate per gestire i transiti per i residenti e semplificate quelle riguardanti le altre categorie autorizzate per un facile e agevole iter di registrazione. Tutto ciò per consentire agli Uffici di non elevare le contravvenzioni ai veicoli dei residenti transitati per i varchi con auto e/o ciclomotore e alle altre categorie alle quali l'Ordinanza Dirigenziale n. 372 del 04.06.2020 consente legittimamente il transito in queste aree pedonali. Pertanto, i residenti, i domiciliati e i non residenti proprietari di posti auto fuori sede stradale all'interno delle Aree Pedonali provvisorie – ferme restando gli interventi che in automatico metteranno in campo gli uffici, sono invitati ad utilizzare la procedura di registrazione semplificata presente sulla home page del Sito WEB del Comune di Napoli, anche in riferimento a veicoli utilizzati in comodato d'uso. Per gli alberghi e le autorimesse valgono le regole di comunicazione già vigenti per le ZTL del Centro Antico.Chi ha già ricevuto verbali, e rientra nella casistica da autorizzare, indipendentemente dai ritardi nella registrazione, può contattare l'Ufficio preposto per ottenere le necessarie informazioni".



I riferimenti dell'Ufficio sono i seguenti: permessitemporanei.ztl@comune. napoli.it per informazioni e prenotazione appuntamenti: tel. 081 7632192 - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.