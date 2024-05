Multe pazze in centro: ingiunzioni di pagamento fino a 20mila euro a famiglia

Cartelle esattoriali fino a 20mila euro a famiglia. E' il risultato del pasticcio amministrativo realizzato nel 2020 dalla giunta de Magistris e dai dirigenti del Comune di Napoli. Nell'estate del Covid, Palazzo San Giacomo prolungò gli orari di alcune ztl, tra cui Mezzocannone e via Duomo. Purtroppo, però, non fu data nessuna comunicazione ai cittadini che, ignari, attraversarono i varchi per settimane, ripetutamente.

La sorpresa arrivò a settembre, quando nelle case dei napoletani giunsero migliaia di verbali. De Magistris ammise subito l'errore e cerco di rimediare, chiedendo ai dirigenti l'annullamento di quelle multe. Ma quella delibera, annunciata per mesi dall'allora sindaco e dall'assessore alla mobilità del tempo Alessandra Clemente, non arrivò mai perché, come fu riportato in una relazione tecnica, non era giuridicamente possibile.

Alcuni hanno fatto ricorso, altri no perché si fidarono delle parole dell'ex primo cittadino. Così, quelle multe si sono decuplicate e oggi si sono trasformate in ingiunzioni di pagamento. "E' uno scandalo, un'ingiustizia - tuona Nino Simeone , presidente della Commissione Mobilità del Comune - Questi cittadini non hanno alcuna colpa e si trovano a dover pagare anche 15-20mila euro di verbali. Cifre che mettono in ginocchio le famiglie. Ho chiesto al sindaco Manfredi si trovare una soluzione".

Interpellato da NapoliToday sulla vicenda Manfredi non ha chiuso la porta, ma neanche dato troppe speranze ai malcapitati: "E' un pasticcio che ereditiamo dalla precedente amministrazione - spiega - stiamo studiando la situazione per capire se ci sono margini legali per intervenire e non incappare in un danno erariale". Dalle carte del Comune, si apprende che in quelle settimane furono elevate oltre 187mila multe, per un valore conteggiato in bilancio di 13 milioni di euro. In un servizio del 2022, NapoliToday intervistò due avvocati che annunciarono di aver vinto la quasi totalità dei ricorsi presentati. Allo stato attuale, non è chiaro quante persone siano ancora impelagate in quello che è a tutti gli effetti uno dei più grandi disastri amministrativi degli ultimi anni.