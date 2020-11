Organizzano festa di compleanno in un appartamento: scattano le prime multe da zona rossa

Cinque persone di origini bulgare, residenti nel napoletano, sono state multate per violazione delle normative anti Covid-19 e per essersi spostate in un altro comune rispetto senza motivo.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Saviano sono intervenuti a San Gennaro Vesuviano, in via Pollieri. Cinque bulgari residenti in diversi comuni del napoletano avevano organizzato una festa di compleanno in un appartamento. Sono stati tutti sanzionati per violazione delle norme anti Covid.