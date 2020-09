Mascherine obbligatorie, stretta sulla movida: scattano le multe

Quattro persone sono state multate in città perché prive di mascherine. È il risultato dei controlli, per le strade della movida, portati ieri a termine dai carabinieri.

In totale sono state oltre 500 le persone controllate: presidiati i quartieri del centro storico, Chiaia, Mergellina e quelli collinari di Posillipo e Vomero. Controlli anche ad Ischia, dove il maltempo non ha ancora del tutto disperso la folla di turisti che, durante i mesi estivi, ha inondato l’isola verde.

Centinaia di persone sono state identificate, circa 250 i veicoli controllati. Non sono mancate le violazioni al codice della strada, numerose quelle per i centauri che nonostante la pioggia hanno sfidato l’asfalto senza casco né assicurazione.

È a Chiaia, a piazza San Pasquale, che in quattro sono stati sanzionati perché senza dispositivi di protezione individuale.

Nel corso dei controlli è stato arrestato per un 55enne dei Quartieri Spagnoli, così come un 49enne del quartiere San Giuseppe. Denunciati tre parcheggiatori abusivi in centro, tre al Vomero, due a Mergellina.