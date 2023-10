Raffica di multe e rimozioni nei Quartieri spagnoli: carabinieri in azione

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania e ad agenti dell'Ufficio Rimozione Veicoli Abbandonati della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno sequestrato e rimosso veicoli, compresi ciclomotori ed autovetture, che circolavano o sostavano senza l'assicurazione RCA. I quartieri spagnoli lo scenario dove si è operato. 24 i mezzi caricati sul carro attrezzi e portati in un deposito giudiziario.



Inoltre, sono stati rimossi paletti e catene posizionati illegalmente per riservare spazi destinati al parcheggio, liberando così spazi pubblici per un uso comune.



Durante l'operazione, è stata recuperata una transenna di proprietà del Comune di Napoli, utilizzata in modo improprio per delimitare un'area di parcheggio privatoE ancora, sono state elevate sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui alcune relative all'uso del casco indossato ma slacciato, con conseguente sequestro/fermo amministrativo di alcuni ciclomotori.