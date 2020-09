Multe pazze in centro, preoccupati i 'tartassati': "La delibera che le annulla dov'è?"

Manca ancora nel concreto l'annunciata delibera sull'annullamento delle multe scattate per l'area pedonale nel centro storico, Una promessa fatta dal sindaco Luigi de Magistris ai tantissimi residenti e non della zona, tartassati da un'ondata di contravvenzioni arrivata addirittura a 172mila unità e a 16 milioni di euro di valore.

Il sindaco aveva spiegato, dopo l'analisi della situazione durata qualche giorno, che le multe sarebbero state tutte indistintamente revocate, mentre l'area interdetta al transito veicolare destinata ad una segnalazione più evidente - vero tallone d'achille della vicenda Ztl.

Nella pagina social in cui si sono ritrovati i "tartassati", però, sta ritornando la preoccupazione. "San Gennaro il miracolo l'ha fatto, quello del nostro sindaco ancora non arriva", commenta qualcuno. E, ironia a parte, si annunciano nuove iniziative se l'ordinanza non dovesse essere emessa nelle prossime ore.