Guida con patente scaduta e con patente diversa, con targa deteriorata, uso del telefonino: le violazioni scoperte in strada

Gli agenti del commissariato di Pianura e personale della polizia municipale di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pianura nella giornata di lunedì.

Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno identificato 90 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllato 46 veicoli e contestato 16 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancanza dei documenti di circolazione e di guida, per inosservanza della normativa prevista per la circolazione di veicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, guida con patente scaduta e con patente diversa, guida con targa deteriorata, uso del telefonino durante la guida e per inottemperanza agli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.