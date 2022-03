Controlli nel centro di Napoli e sul lungomare: elevati oltre 100 verbali e rimossi 50 veicoli con carri gru

Sul fronte delle verifiche al Codice della strada, la polizia locale di Napoli ha effettuato nelle ultime ore 180 controlli nel centro cittadino e nella zona del lungomare.

Sono stati elevati 106 verbali ed operati 5 sequestri, oltre alla rimozione di 50 veicoli con i carri gru nelle zone prossime a quelle di maggiore attrazione della movida cittadina, come piazza Trieste e Trento, via Monteoliveto, via Cesare Battisti, via Caracciolo e viale Dohrn.

Sicurezza stradale, intensificati i controlli in città

Già nei giorni scorsi erano stati intensificati ulteriormente i controlli per la sicurezza stradale a Napoli. La polizia locale, con le unità operative di Fuorigrotta e Secondigliano, aveva effettuato una serie di controlli nei punti nevralgici dei due quartieri, rispettivamente in viale Kennedy e in piazza Di Vittorio/c.so Secondigliano, al fine di prevenire e contrastare il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, elevando 84 verbali per svariate infrazioni alle norme comportamentali.

I servizi di controllo, programmati nelle strade con maggior criticità segnalate, proseguiranno anche nei prossimi giorni.