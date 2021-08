La Battaglia di Andrea: "Iniziata la guerra ai furbetti del contrassegno per disabili a Cardito"

E' iniziata la guerra de La Battaglia di Andrea contro i furbetti del contrassegno a Cardito, all'ingresso del Parco Taglia e non solo. "Abbiamo parlato con il sindaco prima e in serata con il Comandante della Polizia Municipale di Cardito, Capitano Luigi Palumbo - dichiara il Presidente Asia Maraucci - il quale aveva appena effettuato personalmente 3 contravvenzioni a 3 auto senza contrassegno all'ingresso del Parco Taglia. Un passo successivo - prosegue - dovrà essere per il futuro piú che prossimo, un intervento ordinario del carro attrezzi, per liberare anche i posti oltre a multare quando non sarà possibile rintracciare il conducente. Come abbiamo detto al comandante al telefono - conclude Maraucci - non ci fermeremo, ci arrenderemo solo quando tutti rispetteranno la disabilità, e se non lo faranno, noi siamo pronti a combattere sempre!". Soddisfatto io sindaco Cirillo. "Non ci fermeremo, proseguiremo, ci fa piacere che in questa nostra lotta ci affianchi una realtà concreta come La Battaglia di Andrea".