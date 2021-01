Notte di Sant’Antonio e "fuocarazzi", segnalazioni al 112: multati in 21

Non basta l'emergenza Coronavirus per fermare la voglia, soprattutto dei più giovani, di festeggiare la ricorrenza di Sant’Antonio Abate appiccando dei falò. I carabinieri sono intervenuti in numerose occasioni per far rispettare i divieti (già imposti in passato) e le normative anti-Covid.

Nel quartiere Mercato i militari – allertati dal 112 al quale gli abitanti della zona si erano rivolti – sono intervenuti per un cumulo di legna accatastata cui dei ragazzi avevano appena dato fuoco. Mentre gli autori del falò sono scappati, i carabinieri hanno avvertito i vigili del fuoco i quali hanno domato le fiamme e messo l’area in sicurezza. Altro intervento in piazza Mercato, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone che stavano bruciando della legna.

Nel quartiere Avvocata i carabinieri sono giunti in tempo e sono riusciti ad evitare che la legna venisse bruciata. Una fortuna, tenuto conto della quantità del materiale rinvenuto che avrebbe potuto mettere in pericolo le abitazioni poco distanti. I cumuli erano in via San Giuseppe dei Nudi ed in via Santa Monica: c'era addirittura un grosso ceppo che è stato necessario rimuovere con una ruspa. La ditta specializzata ha dovuto impiegare due camion per completare l'opera di rimozione.

Durante i controlli sono stati multate 21 persone per non aver rispettato il coprifuoco imposto dalle recenti normative anti-contagio.