Ingiunzioni di pagamento a cittadini innocenti: gli errori del Comune di Napoli |VIDEO

C'è una vicenda che lega con un filo rosso l'Amministrazione de Magistris con quella Manfredi. Si tratta delle multe pazze nel centro storico di Napoli. Una storia che risale al 2020, con de Magistris sindaco, quando il Comune ampliò gli orari di alcune ztl senza comunicarlo a nessuno, inducendo migliaia di cittadini incolpevoli all'errore e provocando una pioggia di multe. Verbali che si sono trasformati, con Manfredi primi cittadino, in ingiunzioni di pagamento da migliaia di euro, notificate dalla società di riscossione, Napoli Obiettivo Valore. Il paradosso è che le ingiunzioni sono giunte anche a coloro che hanno vinto i ricorsi e a chi, dopo aver presentato ricorso, attende da oltre tre anni di essere convocato per la discussione in aula.

La vicenda

Siamo a giugno 2020, da poco si è concluso il primo lockdown e la Giunta de Magistris, per favorire il commercio, vara una delibera per ampliare gli orari di alcune ztl, tra cui via Mezzocannone, via Duomo e Santa Sofia. Purtroppo, però, la decisione non viene comunicata alla cittadinanza, come invece prevederebbe la legge. Anche la segnaletica si rivelerà insufficiente. Tanto che, dal 6 giugno alla fine di ottobre 2020, migliaia di cittadini transiteranno, senza saperlo, in zone a traffico limitato attive.

Secondo i tecnici del Comune, in tutto il periodo saranno elevate 187mila multe, per un valore di circa 13 milioni di euro. Di questi, 3 milioni vengono spesi per notificare i verbali. Peccato che si tratti di multe illegittime. E a dirlo è lo stesso de Magistris che, insieme all'assessore alla Viabilità dell'epoca Alessandra Clemente (oggi consigliere comunale), chiede agli uffici tecnici di provvedere all'annullamento. Annullamento che non ci sarà mai perché, come spiegato in una relazione del Comune stesso, una volta elevata una multa possono intervenire solo il Prefetto o un giudice.

I ricorsi

In molti si fidano delle parole del sindaco e attendono, invano, la cancellazione. Molti, invece, fanno ricorso al Prefetto o al giudice di pace. Anche perché non sono rari i casi in cui un singolo cittadino ha ricevuto decine di verbali. Il Comune di Napoli perde la maggior parte dei ricorsi, tanto da far sollevare un dubbio di danno erariale in conseguenza dei mancati incassi per 13 milioni di euro e per i 3 spesi per le notifiche. La vicenda, comunque, sembra conclusa.

Le ingiunzioni di pagamento

Purtroppo non c'è limite al peggio. A maggio 2024, a quattro anni dall'inizio della storia e con l'Amministrazione Manfredi alla guida della città da due anni e mezzo, i cittadini iniziano a ricevere le ingiunzioni di pagamento dei verbali non pagati da parte di Napoli Obiettivo Valore. Si tratta di una società privata che dall'aprile 2023 ha il compito di riscuotere tasse e multe non pagate per conto del Comune. Le ingiunzioni ammontano a migliaia di euro per via delle maggiorazioni.

"Le notifiche - spiega l'avvocato Giacomo Privitera - stanno arrivando sia a chi non ha mai presentato ricorso. Ma la cosa più grave è che arrivano anche a chi i ricorsi non solo li ha presentati, ma li ha anche vinti, con tanto di sentenza passata in giudicato. L'unica cosa da pensare è che ci sia stato un difetto di comunicazione. Cioè, il Comune ha preso tutto il faldone e l'ha consegnato a Napoli Obiettivo Valore, senza controllare chi si era visto già annullare i verbali. In questo modo, i cittadini saranno costretti a spendere ulteriori soldi per nuovi ricorsi".

Le testimonianze

Rosario Colucci, pensionato, ha ricevuto la bellezza di 48 multe: "All'epoca io lavoravo in via Mezzocannone e sono passato nella ztl per settimane prima che mi accorgessi del varco attivo. Le prime le ho pagate, per il resto ho fatto ricorso. Li ho vinti tutti, tranne l'ultimo per il quale aspetto di di discutere da oltre tre anni".

Gianni Pinto ora vive a Milano e quando gli è arrivata l'ingiunzione di pagamento è saltato dalla sedia: "Credevo che la vicenda fosse chiusa perché tra il 2020 e il 2021 ho vinto il ricorso. Invece, vogliono che paghi mille euro. Ho già perso 500 euro di spese legali e dovrò sborsare altri soldi per rimediare a un errore non mio".

Siamo di fronte a un pasticcio amministrativo. Per i cittadini che devono pagare migliaia di euro è un disastro: "Siamo di fronte a un errore non comprensibile - conclude l'avvocato Privitera - Invito i malcapitati a muoversi un autotutela e poi a presentare nuovo ricorso al Giudice Pace. Su questa vicenda è difficile dire quale delle due Amministrazioni abbia fatto più danni".