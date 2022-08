Area marina protetta della Gaiola, fioccano le multe per le imbarcazioni

Sono stati intensificati nelle ultime settimane i controlli delle forze dell'ordine (Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza) sul diportismo all'interno del Parco dell'Area marina Protetta della Gaiola.

Come riportato dall'associazione che gestisce l'area, sono state decine le sanzioni erogate soltanto nell'ultimo weekend.

"Complice il numero sempre più elevato di natanti e imbarcazioni in circolazione lungo le nostre coste purtroppo questa estate si è assistito ad una certa recrudescenza di ancoraggi selvaggi all'interno del Parco, soprattutto nella baia di Trentaremi, oltre all'annoso problema del traffico spesso anche a pochi metri dalla costa. Da qui la necessità di intensificare controlli e sanzioni - spiegano dall'Area marina Protetta - Sempre più spesso purtroppo il problema è rappresentato da barche a noleggio che vengono affidate in mano a individui che non hanno nessuna cognizione delle norme basilari della navigazione e delle regole da seguire in mare".

Con il Progetto Per Mare da anni i volontari del Parco sono quotidianamente impegnati in attività di informazione in mare, ma spesso il supporto delle forze dell'ordine è indispensabile per ristabilire la legalità ed il rispetto delle regole.

La raccomandazione è di informarsi (qui) sulla normativa vigente all'interno dell'Area marina Protetta prima di mettersi in navigazione.