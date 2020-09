Multe "pazze", è rivolta contro le aree pedonali della discordia

Nella giornata di ieri NapoliToday ha raccolto le numerosissime denunce di lettori recentemente tartassati da multe, in alcuni casi anche decine e decine ai danni di una singola persona. Al centro delle polemiche le cosiddette Aree Pedonali temporanee “Centro Antico” e “Mezzocannone”, istituite dallo scorso 6 giugno e in vigore fino al 31 ottobre dalle 19 alle 7 tutti i giorni.

A quanto pare i varchi – secondo quanto riportano i multati, riunitisi anche in un gruppo Facebook per fare fronte comune e ricorso – sarebbero non funzionanti o segnalati malissimo.

Il Comune di Napoli da parte sua fa sapere che "Sono attivi quattro varchi telematici per il controllo dell'accesso. In totale i varchi sono per l'AP “Mezzocannone” quello di via Mezzocannone; per l'AP “Centro Antico” i varchi di via del Sole (dopo l'ingresso dell'Ospedale), via Miroballo, via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri), via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa).

"È consentito il transito dei motoveicoli e ciclomotori solo per i varchi del Centro Antico. I residenti e i domiciliati per la Ztl del Centro Antico, possessori di motocicli e motoveicoli, devono registrare la targa per poter accedere alle predette aree inviando i propri dati utilizzando l'apposito modulo online".

Perché il varco è spento e non indica "Area pedonale attiva"?

"Il varco è spento dalle 19 alle 7 - ci scrive un lettore a proposito di Mezzocannone - ma prende le targhe. Viene attivato dalle 7 alle 9 (Ztl varco non attivo) e infine dalle 9 alle 17 è scritto Ztl attiva. Perché non anno fatto in modo che anche dalle 19 alle 7 il dispositivo segni Area pedonale attiva? E non spento com'è? Io e i miei colleghi lavoriamo lì vicino, ci troveremo a conti fatti la media di quasi 50 verbali a testa di 72 euro ognuno". Il totale è di 3mila e 600 euro.