Multe centro storico, approvata la delibera. "Evitato ogni danno ai cittadini ignari"

De Magistris lo aveva annunciato, e oggi è arrivata la delibera. La Giunta, presieduta dal sindaco, ha infatti affrontato la "grave situazione" determinatasi nelle aree del Centro antico abitualmente a Traffico Limitato e trasformate, dalle ore 19 alle 7 di tutti i giorni, in aree pedonali con conseguente modifica delle regole sulla circolazione.

Trasformazione che - spiega il Comune - "ha dato sostegno e forte ripresa a centinaia di attività di somministrazione e ristorazione, uscite a pezzi da tre mesi di chiusura totale, consentendo loro di utilizzare più spazio per accogliere i frequentatori nel rispetto delle regole anti pandemia ma che ha visto tanti cittadini non avere le informazioni sufficienti per cogliere il cambio di regole di circolazione e le conseguenti sanzioni con l'introduzione dell'Area Pedonale".

La dlibera, firmata dal vicesindaco e dagli assessori competenti, oltre che dai direttori delle Municipalità interessate, ed un atto di indirizzo, firmato dal sindaco e dal vicesindaco, che partendo dal presupposto che “legalità formale e giustizia sostanziale debbano provare a coincidere“, come indicato da Luigi de Magistris, hanno evitato "ogni danno a cittadini ignari, gli stessi che la Delibera originaria del Maggio scorso voleva invece pienamente valorizzare e sostenere".

Le denunce dei cittadini

NapoliToday ha raccolto, le scorse settimane, le numerosissime denunce di lettori recentemente tartassati da multe, in alcuni casi anche decine e decine ai danni di una singola persona. Al centro delle polemiche le cosiddette Aree Pedonali temporanee “Centro Antico” e “Mezzocannone”, istituite dallo scorso 6 giugno e in vigore fino al 31 ottobre dalle 19 alle 7 tutti i giorni.

A quanto pare i varchi – secondo quanto riportato dai multati, riunitisi anche in un gruppo Facebook per fare fronte comune e ricorso – sarebbero stati non funzionanti o segnalati malissimo.

La protesta

Dopo la risposta-chiarimento del Comune di Napoli sul tema, nei giorni scorsi i cittadini esasperati avevano dato vita ad un flash mob nei pressi di via Duomo. Tra i partecipanti, anche Francesco Morisieri, presidente associazione commercianti via Duomo.

La "discesa in campo" del sindaco

Alla fine il sindaco Luigi de Magistris in prima persona si è impegnato alla ricerca di una soluzione, fino all'annuncio due giorni fa dell'annullamento di tutte le multe, non soltanto per i residenti.