"Polizia, c'è una festa a Napoli centro": l'irruzione degli agenti

La scorsa notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Duomo per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione.

Giunti sul posto, hanno sorpreso 13 napoletani tra i 47 e i 26 anni, tutti privi della mascherina, che stavano consumando cibi e bevande: era in corso una festa privata.

Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.