Tangenziale, ambulanza in codice rosso multata dal Tutor: "Corriamo per la vita non per divertimento"

"Uno scandalo tutto nostrano! È inammissibile che una ambulanza in servizio, che va su un codice rosso, debba ricevere una multa dal tutor della Tangenziale di Napoli. Le associazioni di Ambulanze in convenzione con il 118 della Regione Campania hanno le scrivanie piene di verbali, e per ognuno di essi si deve fare ricorso! Noi corriamo per la vita non per divertimento! Chiediamo al Prefetto, alla Polizia Stradale ed alla Tangenziale di Napoli di creare una database di targhe protette".

E' la denuncia dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla multa ricevuta da un'ambulanza del 118 a Napoli.