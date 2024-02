Blitz in un magazzino del centro: il titolare finisce nei guai

Questa mattina alcuni poliziotti, con il supporto di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, hanno controllato un esercizio commerciale, in centro, accertando che, all’interno dello stesso, erano stati installati 3 apparecchi da gioco, privi delle relative autorizzazioni, non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per tali motivi, il titolare del locale commerciale è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 33mila euro, mentre i 3 dispositivi non in regola, con le relative giocate pari a 1.053 euro, ed il cambia monete, sono stati sequestrati.