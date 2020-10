Coprifuoco e divieto di spostamento fra province: ecco a quanto ammonta la multa

Multa da 400 a 3mila euro per chi non rispetta l'ordinanza numero 83 firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che vieta gli spostamenti in orario notturno e chiude le attività dalle 23 alle 5. Stessa sanzione per chi non rispetta il divieto di spostamento (valido per tutta la giornata) tra una provincia e l'altra della Campania. Le misure sono in vigore da domani, venerdì 23 ottobre, fino al 13 novembre. Gli spostamenti sono concessi solo se "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute" che andranno indicati sull'autocertificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per le attività commerciali è prevista la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.