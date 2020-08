Frana a Chiaiano, problemi d'acqua a Mugnano: gli aggiornamenti del Sindaco

Nuova voragine a Chiaiano, in via Cupa Fragolara, dove la strada aveva ceduto già alla fine di luglio. Secondo la prima ricostruzione, ci sarebbe una nuova perdita nella condotta idrica. L'acqua avrebbe causato il nuovo cedimento della strada. Nella zona, la fornitura idrica è stata momentaneamente chiusa: "Siamo di nuovo punto e a capo - ha commentato il consigliere municipale Pasquale Di Guida - Questa mattina c’è stata una ennesima perdita. In via precauzionale è stata chiusa l’acqua. Stanno verificando quale sia il problema. Speriamo che non ci siano ulteriori disagi per i cittadini dell’area a Nord di Napoli".

Intanto, Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, sta seguendo la vicenda e aggiornando i propri concittadini sugli sviluppi: la cittadina, al momento, sta utilizzando il proprio serbatoio che potrà sopperire fino alle 16.30 circa.

"Nonostante l’acqua non arrivi già da molto tempo - ha scritto il primo cittadino mugnanese sulla sua pagina di facebook intorno alle 15 -, stiamo utilizzando il nostro serbatoio comunale per assicurarla comunque in queste ore più calde. Dalle 16.30 circa(l’orario cambia di zona in zona) andrà via. Consiglio di fare un po’ di scorta".