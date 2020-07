Voragine a Chiaiano, problemi d'acqua a Mugnano: gli aggiornamenti del Sindaco

Una grossa voragine nel quartiere di Chiaiano ha creato disagi idrici anche nei Comuni vicini di Mugnano e Marano.

"Ultime sull’acqua! Ci sono due autobotti in città - ha scritto poco prima delle 19, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, il Sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro - una a via di Vittorio e una a via Napoli per chi avesse urgente bisogno. Domattina dalle 7.30 libereremo le ultime scorte d’acqua nel serbatoio, che ci consentiranno di avere qualche ora di rifornimento. Dopodiché si spera che i lavori della Regione sulla conduttura a Chiaiano, possano al più presto terminare. Al momento è impossibile stabilire con esattezza quando. Non sono previsti disagi per la parte bassa di Mugnano, ne per via napoli parte alta".