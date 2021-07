Mugnano, partono i lavori in via Colombo

MUGNANO - L'Amministrazione Sarnataro dà il via ai lavori a via Colombo. L'intervento, che dovrebbe durare circa tre mesi, consiste nella messa in sicurezza della sede stradale, chiusa al traffico da diverso tempo a causa di un cedimento fognario. Nello specifico bisogna effettuare un consolidamento dello scatolare fognario.

"Sono entusiasta per la cantierizzazione di via Colombo - spiega l'assessore al ramo Nicoletta Pianese - Un'opera finanziata interamente dall'amministrazione comunale per ripristinare il collettore fognario di quel tratto di strada, nei punti in cui era ceduto. Il prossimo step sarà quello di reperire fondi sovracomunali per intervenire strutturalmente sull'intero tratto lungo 800 metri". Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Luigi Sarnataro: "Dopo l'intervento statico al plesso Sequino e l'inizio dei lavori alla fogna di via Diaz, con via Colombo apriamo l'ennesimo cantiere per rendere più sicura e vivibile la nostra città. La mia amministrazione ha sempre realizzato grandi opere nel periodo estivo e anche quest'anno non siamo da meno. Come avevo promesso, l'intervento è partito a luglio, così da riuscire a riaprire l'arteria in tempo con l'inizio dell'anno scolastico e ridurre al minimo i disagi".