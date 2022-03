Gli attivisti di Napoli minacciano una denuncia contro il M5s

"Stiamo valutando la possibilità di presentare un esposto alla Procura e al garante della Privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati degli iscritti M5S. Nelle prossime ore abbiamo delle riunioni, vedremo online anche altri attivisti". Lo dice all'Adnkronos Steven Hutchinson, uno degli attivisti che hanno presentato il ricorso di Napoli contro il nuovo statuto e la leadership di Giuseppe Conte.

"Il M5S in questo momento non ha un rappresentante legale, in quanto la nomina di Conte resta ancora congelata. Sicuramente la votazione di domani sulla piattaforma SkyVote è illegittima, è stata indetta da tre persone che in questo momento non ricoprono alcun ruolo nel Movimento: parliamo di Conte, Taverna e Crimi", conclude l'attivista.