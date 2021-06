Movida violenta, rissa tra donne a Pomigliano d'Arco (VIDEO)

E' l'ennesimo episodio di movida violenta in poche settimane. A Pomigliano d'Arco, nei pressi di piazza Mercato, tocca alle donne darsele di santa ragione. Davanti ad un bar, per motivi sconosciuti, sale la tensione tra due gruppetti di ragazze fino al contatto fiscio, impedito solo dall'intervento del gruppo. Quello che si percepisce dalle immagini è che quando tutto sembra potersi calmare, ecco che dalla folla parte una bottiglia in direzione di una delle "contendenti", che evita l'oggetto, lo raccoglie e con rabbia cerca di farsi largo tra la folla per colpire l'avversaria.

Il video, girato intorno alle 22 di sabato 19 giugno, è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che insieme a Carmine D’Onofrio, Commissario a Pomigliano di Europa Verde, ha aggiunto: "Siamo all'ennesima rissa tra ragazzini in pochi giorni, e parliamo solo di quelle che sono immortalate dai video. Dalle immagini registrate da un testimone molti dei giovani sembrano essere minorenni, cosa che aggraverebbe ancora di più la situazione. Assurdo pensare che ragazzi così giovani possano passare il loro sabato ad insultarsi e picchiarsi, con il rischio di conseguenze gravissime, rischiando di causare il ferimento o addirittura la morte di qualcuno".