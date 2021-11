Stretta sulla movida: cambieranno orari e regolamenti

Il Comune di Napoli si appresta a varare norme restrittive sulla movida per arginare i casi di violenza che si stanno suseguendo nei weekend. "Quando proliferano locali nella stessa zona - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi - è difficile fronteggiare la moltitudine di ragazzi che ha preso l'abitudine di ubriacarsi tutte le sere. Non è semplice far rientrare i buoi nel recinto ma abbiamo in programma incontri periodici con forze dell'ordine e commercianti per valutare cambi di orari e regolamento".

Occhio anche ai tavolini che occupano il suolo pubblico dall'inizio della pandemia: "Fu un provvedimento emergenziale, ma quando saremo fuori dalla pandemia sarà ritirato. Non possiamo avere la città invasa dai tavolini".