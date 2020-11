A San Martino "resti di weekend": spazzatura e rifiuti in strada

San Martino è una delle zone di Napoli dove c'è la maggiore concentrazione di movida cittadina anche a prescindere dall'apertura di bar e locali. La terrazza è uno dei punti più apprezzati per feste di compleanno "di strada" o, semplicmente, per sostare ammirando il panorama. Un commerciante della zona, ha girato alcune immagini con il cellulare per mostrare l'immondizia ammassata in strada sopo un weekend. Buste, scatole, mascherine, resti di bottiglie carte. "Chiedono a noi di essere responsabili e impeccabili - afferma il commerciante - ma poi nessuno vigila sui comportamenti delle persone".