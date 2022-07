Lite in un locale della movida finisce in rissa: naso "spaccato" ad un 27enne

Questa mattina, intorno alle 6:30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per tre giovani di Acerra feriti. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, avrebbero discusso con alcuni sconosciuti in un locale di Coroglio e all’uscita sarebbero stati presi a calci e pugni. Non è chiaro il motivo.

Per una delle tre vittime, un 27enne, ben 21 giorni di prognosi per “contusione di sedi multiple, microfrattura composta piramidale nasale”. Gli altri due sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Bagnoli per chiarire dinamica.