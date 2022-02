Ordinanza sulla movida: i “baretti” di Chiaia insorgono

"Com'era già stato previsto, l'ordinanza che sarà firmata a breve dal sindaco Gaetano Manfredi non può trovarci d'accordo". Lo dice Aldo Maccaroni, presidente Chiaia Night e consigliere Fipe, parlando del provvedimento che regolerà la movida a Napoli. "Come detto non è così che si risolve il problema della sicurezza, quanto piuttosto si penalizzerà un intero comparto economico. Leggiamo che saranno previsti maggiori controlli nelle fasce orarie calde, ci auguriamo - prosegue - sia realmente così considerato che l'abbiamo chiesto più volte e che soltanto con reali presidi in determinati orari si può pensare di evitare episodi di violenza".

"Da quanto detto dal primo cittadino - aggiunge Maccaroni - pare che l'ordinanza non riguarderà i ristoranti, una distinzione già fatta nei provvedimenti passati, che ha generato un grande caos, una concorrenza sleale e la nascita di attività collaterali per bypassare l'ordinanza. Ora attendiamo di leggere il testo completo e definitivo per capire quali azioni mettere in campo".