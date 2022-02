Movida, Manfredi: "I giovani non devono ammassarsi tutti nello stesso luogo"

"Quello sulla movida non è solo un discorso di regole, ma è soprattutto legato alla pacifica convivenza e anche a una gestione del tempo notturno che dev'essere più distribuito sulla città, con attività che consentano ai giovani di non ammassarsi tutti nello stesso luogo, cosa che rende anche più difficili i controlli e la gestione della folla. E' chiaro che il controllo dell'orario di chiusura è un controllo più semplice rispetto al controllo della somministrazione dell'alcol ai minori, che è un tipo di controllo molto più difficile da realizzare. Anche il tema della quiete pubblica è un tema fondamentale, perché benché ci sia questa norma, questa deve essere circostanziata in maniera più dettagliata". Sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto a Radio Crc, sul bilancio del primo weekend di controlli dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza movida.

Violenza

"Gli episodi più violenti che sono avvenuti in questi giorni hanno visto come protagonisti dei ragazzini molto giovani, parliamo di 13, 14 o 15 anni. Sono dei bambini che non hanno neanche la maturità per valutare le azioni che compiono. Quello che dico ai genitori è che bisogna fare un lavoro tutti insieme per cercare di fare in modo che questi ragazzini possano avere una maggiore responsabilità e prudenza, soprattutto nell'uso dell'alcol. In questo campo l'aspetto dell'educazione e della condivisione delle responsabilità è molto importante", ha concluso il sindaco.

Controlli

La Polizia Locale di Napoli per il rispetto dell' Ordinanza Sindacale 59/2022, ha effettuato nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo n. 98 verifiche e dai controlli è scaturito un solo verbale in via S. Sebastiano per l' apertura oltre l'orario consentito. In particolare i controlli hanno riguardato le zone di Chiaia, del Centro Storico, del Vomero e di Fuorigrotta. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all' alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in Ordinanza. Numerose sono state le verifiche da parte della Municipale anche nei confronti di bar, locali, pizzerie e ad attività imprenditoriali, per le altre violazioni che si verificano nei fine settimana relative al Codice della Strada ed al rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sono stati elevati 13 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la errata gestione dei rifiuti. Sono stati effettuati inoltre 209 controlli per la normativa anti-covid rivolta ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali ed elevati 3 verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass e per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati n. 113 controlli ed elevati 58 verbali. Inoltre durante i controlli, gli Agenti su Corso Umberto e in Piazza Garibaldi, impegnati alla repressione del fenomeno dei venditori abusivi, hanno effettuato il sequestro di 2500 cd dvd contraffatti e di n. 55 paia di scarpe che portavano loghi di varie case di moda.