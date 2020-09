Gli imprenditori della movida: "Non vogliamo un altro lockdown"

La Campania, da settimane, è prima o seconda regione per aumento di contagi. Un trend che fa temere un nuovo lockdown. Lo temono i cittadini e lo temono gli imprenditori, soprattutto quelli della ristorazione e della movida, che sono stati oggetto dell'ultima ordinanza della Regione Campania. I gestori dei locali si sono riuniti sul Lungomare di Napoli per stilare proposte da inviare a Vincenzo De Luca, in modo da scongiurare nuove restrizioni alle rispettive attività. Perché, assicurano: "....possiamo continuare a lavorare in piena sicurezza". Tra i partecipanti all'incontro, Antonino Della Notta della Camera di Commercio, Pasquale Giglio di Confesercenti e diversi imprenditori del settore, moderati dal giornalista Lorenzo Crea.