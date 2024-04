Movida, stretta contro i locali notturni: alcol a minori e occupazioni abusive

Sabato frenetico per gli uomini della polizia municipale di Napoli. Controlli in tutti i luoghi della movida con particolare attenzione alle attività dei locali notturni. L'Unità operativa Chiaia ha deferito all’autorità giudiziaria il titolare di un locale che in via Bisignano, sorpreso a somministrare alcool a un ragazzo con età inferiore ai 16 anni.

Sempre a Chiaia, sanzionato un bar perché sorpreso ad esercitare senza la prescritta autorizzazione amministrativa; due per occupazione abusiva di suolo pubblico; due per violazione delle norme sull’impatto acustico; tre perché privi di autorizzazione all’istallazione di tende e insegne; un altro locale per non aver ottemperato all’ordinanza di chiusura emessa; mentre a ulteriori quattro locai è stato notificata la diffida a non reiterare occupazione abusiva di suolo pubblico. Anche in via Supportico, quartiere Avvocata, quattro locali sanzionati per occupazione abusiva.

Attenzione anche ai parcheggiatori abusivi. Sono undici le persone individuate che svolgevano l'attività illegale, di cui quattro sanzionati e sette deferiti all’autorità giudiziaria perché recidivi. Inoltre, in Largo Sermoneta, 18 i veicoli controllati e sette quelli sanzionati per violazioni al codice della strada.