Movida a Natale e Capodanno, il sindaco: “Venerdì la decisione”

"Abbiamo un tavolo in Prefettura, venerdì chiuderemo". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sulle decisioni che saranno prese per evitare assembramenti e limitare la movida nel giorno della Vigilia di Natale e a Capodanno.

"Noi cercheremo di fare in modo che ci sia un controllo per evitare un eccessivo affollamento, soprattutto nei luoghi simbolici dove, anche dall'esperienza degli anni scorsi, sappiamo che ce n'è di eccessivo ", ha aggiunto Manfredi a margine dell'udienza pubblica sul rendiconto generale della Regione Campania alla Corte dei Conti, rispondendo ai giornalisti sulle misure che intende prendere per il contrasto della pandemia nel periodo natalizio.