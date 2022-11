Movida irregolare: raffica di controlli e multe

Ieri, sabato 5 novembre, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli,con il supporto del Reparto Mobile, e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli in zona Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Orsini, dei Mille, Riviera di Chiaia, Partenope, Carducci, in corso Vittorio Emanuele e nelle piazze dei Martiri, Trieste e Trento, San Pasquale a Chiaia, Vittoria e Ammendola, hanno identificato 39 persone, controllato 8 veicoli, contestato 6 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso un veicolo in divieto di sosta; inoltre, gli operatori hanno denunciato un 37enne con precedenti di polizia poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo al quale è stato altresì notificato un ordine di allontanamento. Infine, i poliziotti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano, dove hanno identificato 10 persone.

Anche la polizia municipale ha avuto il suo bel da fare. Nel Centro Storico e nellla zona di Chiaia accertate e verbalizzate 19 violazioni contestate a titolari di esercizi commerciali nelle strade di Calata Trinità Maggiore, via San Sebastiano, via S. Anna dei Lombardi, via S. Maria di Costantinopoli, Piazza Dante, via Toledo, Vicoletto Belledonne, via Trinità degli Spagnoli, via Riviera di Chiaia, via S. Teresa a Chiaia, via Bisignano, via Chiaia, via Boccaccio, via Calabritto.

Tra questi, 4 titolari di esercizi di vicinato sono stati sorpresi a vendere bevande alcoliche dopo le ore 24,00 e altri 4 dopo le 3. Le attività di controllo di Polizia Stradale hanno visto controllati 76 veicoli, elevati 67 verbali per l’assenza di copertura assicurativa, la guida senza casco protettivo, la sosta irregolare ed altre condotte condotte illecite e irregolarità nei documenti di circolazione.