Movida selvaggia a Pompei: scoperti locali aperti oltre l'orario consentito

Sabato scorso gli agenti del commissariato di Pompei hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Bartolo Longo e nelle vie limitrofe interessate dalla "movida". Nel corso dell’attività sono state identificate 158 persone di cui 45 con precedenti di polizia e sono stati controllati 35 autoveicoli.

Le sanzioni

I poliziotti hanno sanzionato due persone poiché non indossavano la mascherina ed hanno controllato nove esercizi commerciali tra via Sacra, viale Mazzini, piazza Bartolo Longo e via Carlo Alberto, sanzionandone sette per un importo totale di circa 2800 euro poiché aperti oltre l’orario consentito.