Stretta sulla Movida: controlli a tappeto della polizia

La Polizia Locale ha svolto in queste ultime ore numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Dalle aree di Chiaia, al Centro Storico, al Vomero sono stati effettuati 35 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 16 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione.

Denunciato all'Autorità Giudiziaria il gestore di una delle attività controllate per oltraggio a pubblico ufficiale perché voleva sottrarsi alle verifiche legate al green pass ed all'impatto acustico per la diffusione della musica, motivi per cui è stato poi anche verbalizzato.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 45 controlli ed elevati 24 verbali e, in applicazione del piano traffico natalizio, sono stati controllati 28 autobus turistici e verbalizzati 9 di questi perché sorpresi senza autorizzazione nell'area interdetta al centro Città.

Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 414 controlli per la normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 16 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali, in alcune circostanze proprio i titolari delle attività risultavano sprovvisti di green pass. Chiuso un locale in via Carducci per il mancato rispetto della normativa Covid.

Nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, infine, sono stati monitorati i locali pubblici e i distributori automatici per evitare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche da parte dei minori.