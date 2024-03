Controlli movida, nascondeva chiavi alterate destinate ai furti nelle abitazioni

Controlli nella nottata di Pasqua nei quartieri Vomero e Arenella. I carabinieri della compagnia locale hanno presidiato la movida nella notte appena trascorsa. Denunciati un 41enne e un 38enne per possesso di chiavi alterate verosimilmente destinate ai furti.

Un 36enne dovrà spiegare al giudice per quale motivo esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo, nonostante fosse stato già denunciato in passato. 5 i giovani sanzionati amministrativamente per possesso di droga, uno è minorenne. Durante il servizio non sono mancate contravvenzioni al codice della strada. 2 le vetture sequestrate.