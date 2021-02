Controlli anti Covid nei luoghi della movida, multate 31 persone

Durante le attività sono state sottoposte a controllo 155 persone e 45 veicoli, elevate sanzioni amministrative al codice della strada per circa 16 mila euro, sequestrati 5 ciclomotori e sono state multate 31 persone per il mancato rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento dell’epidemia

I carabinieri della Stazione di Frattamaggiore e della Compagnia di Giugliano, nelle sere di venerdì, sabato e domenica dello scorso fine settimana, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli e finalizzato a garantire una movida sicura ed il rispetto delle norme anticovid nella cittadina a Nord di Napoli.

Giro di vite nei luoghi della movida

I militari hanno effettuato diversi e mirati posti di controllo nei punti maggiormente frequentati dai giovani e sono intervenuti per sciogliere eventuali assembramenti che si erano venuti a creare. Durante le attività sono state sottoposte a controllo 155 persone e 45 veicoli, elevate sanzioni amministrative al codice della strada per circa 16 mila euro, sequestrati 5 ciclomotori e sono state multate 31 persone per il mancato rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento dell’epidemia. Un ragazzo, infine, è stato segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.